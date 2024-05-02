«Россия не может победить». Макрон заявил, что многие страны поддержали отправку войск на Украину

Глава Франции Макрон заявил о согласии многих стран ЕС на ввод войск на Украину

Многие страны Европейского союза (ЕС) приняли и согласились с позицией Франции по отправке сил на Украину. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью газете The Economist.

Многие страны в последующие недели заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и что наша позиция верна Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон назвал условие для ввода сухопутных войск на Украину

Французский лидер признал, что европейские страны «слишком колебались», определяя границы помощи Украине. Кроме того, по словам Макрона, от успеха Украины в конфликте с Россией зависит авторитет Европы.

У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить на Украине. Если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности. Кто сможет сделать вид, что Россия на этом остановится? Какая безопасность будет у других соседних стран – Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других? Эммануэль Макрон президент Франции

По словам французского лидера, цель ЕС заключается «в том, чтобы Россия никогда не смогла победить на Украине». Кроме того, европейский политик заявил, что «на карту поставлено выживание континента», поэтому Европа должна выдавать Киеву средства на сдерживание Российской армии.

Президент Франции напомнил, что его страна в последние годы проводила военные интервенции по просьбе суверенных государств. Например, в регионе Сахеля были развернуты порядка пяти тысяч французских военнослужащих. Макрон заявил, что если бы подобная просьба исходила от Украины, то Франция рассмотрела бы этот запрос.

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«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины (чего сегодня нет), нам по праву пришлось бы задать себе этот вопрос. Поэтому я думаю, что исключать это априори — значит не учить уроки последних двух лет», — объяснил Макрон, напомнив, что европейские лидеры исключали поставки Украине самолетов и ракет, однако впоследствии отказались от сомнений и выделили Киеву необходимое оружие.

МИД России отреагировал на слова президента Франции

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину связаны с определенным циклом и днями недели, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Видимо, это как-то связано с днями недели у него — цикл такой», — сказала дипломат.

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В апреле Захарова дала интервью, где заявила, что президент Франции меняет свое мнение «каждые полдня». В связи с этим никто в его ближайшем окружении не может понять, что он говорит и по какой причине, отметила Захарова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона являются попыткой все больше вовлечь страну в конфликт на Украине. По его мнению, подобные действия противоречат интересам французов. Он также обратил внимание на противоречивость заявлений, звучащих в последнее время из официального Парижа.