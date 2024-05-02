Против россиянина возбудили дело за глумление над христианскими образами

В Ульяновске россиянина задержали за оскорбление чувств верующих

В Ульяновске задержали местного жителя, подозреваемого в оскорблении чувств верующих. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, с 2014 по 2021 год россиянин размещал в социальных сетях изображения и тексты, содержавшие глумление над почитаемыми в христианстве образами. В результате оперативно-разыскных мероприятий его личность установили. Возбуждено дело по статье 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих») УК РФ.

23 апреля сообщалось, что в Краснодаре россиянка получила 440 часов обязательных работ за танец на кладбище.