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17:02, 2 мая 2024Силовые структуры

Против россиянина возбудили дело за глумление над христианскими образами

В Ульяновске россиянина задержали за оскорбление чувств верующих

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ульяновске задержали местного жителя, подозреваемого в оскорблении чувств верующих. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, с 2014 по 2021 год россиянин размещал в социальных сетях изображения и тексты, содержавшие глумление над почитаемыми в христианстве образами. В результате оперативно-разыскных мероприятий его личность установили. Возбуждено дело по статье 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих») УК РФ.

23 апреля сообщалось, что в Краснодаре россиянка получила 440 часов обязательных работ за танец на кладбище.

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      Владимир Седов
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