Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Финал (Путь РПЛ)
Ростов
Сегодня
19:15 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Марсель
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/2 финала. 1-й матч
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
00:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 6-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
13:44, 2 мая 2024Спорт

Российский боец-чемпион умер в 37 лет

Чемпион бойцовской лиги Hardcore Александр Коломыцев умер в возрасте 37 лет

Кадр: @aleksandr_volya_kolomycev / YouTube

Чемпион бойцовской лиги Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщил cоведущий Hardcore Эдуард Германский в Telegram-канале.

«Связывались с ним всегда напрямую, без менеджеров. Трубки не берет и парни с Ростова[-на-Дону] сказали, что остановка сердца», — написал Германский.

По информации Telegram-канала Shot, Коломыцев скончался в ночь на 2 мая в своей квартире в Ростове-на-Дону. Родственники несколько часов не могли до него дозвониться, после чего вскрыли дверь и обнаружили тело бойца.

Коломыцев выступал в смешанных единоборствах и кулачных боях. Последние годы он занимался у тренера Тараса Кияшко.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

      На Украине рассказали о брошенных на границе с Молдавией машинах

      Бари Алибасов нанимал двойников солистов группы «На-На» на концертах

      Бузова описала новую стрижку фразой «даже не нужно было ни с кем расставаться»

      Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину

      Россиянам назвали стоимость пасхального кулича

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский боец-чемпион умер в 37 лет

      ВСУ изменили тактику ударов по территории России

      Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше