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20:27, 2 мая 2024Путешествия

Российского туриста арестовали на Бали по подозрению в изнасиловании

Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Российского туриста арестовали на индонезийском острове Бали по подозрению в изнасиловании гражданки Белоруссии. Об этом сообщает местное издание Indonesia Expat.

Так, утверждается, что гражданин России А. С. изнасиловал девушку в гостиной виллы в деревне Чангу. Предполагается, что его действия были вызваны стрессом и интоксикацией организма. Во время психологической экспертизы преступник попытался сбежать, но был схвачен снова.

Ему также предъявили обвинения в разбое и запугивании. Известно, что он разозлился на потребовавшего с него деньги за проживание хозяина виллы в деревне Чемаги и обворовал его дом.

Ранее полиция Таиланда задержала россиянина, который самовольно снял установленную на его скутер полицейскую блокировку. Нарушитель попал на видео, которое стало вирусным в соцсетях. В итоге стражи порядка выследили иностранца по камерам наблюдения и задержали.

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      Марк Успенский
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