Диана Шурыгина заявила, что сама вызвала полицию в целях безопасности

Участница ток-шоу Диана Шурыгина прокомментировала сообщения о своем задержании, появившиеся 1 мая. Ее слова передает Baza в Telegram.

«Я была в квартире и попросила знакомого и полицию приехать и забрать меня в целях моей безопасности», — заявила она. Издание подтвердило, что, помимо жалоб на шум, вызвавшие полицию отметили, что находившаяся в квартире девушка была в опасности.

Также Шурыгина заверила аудиторию, что ее отпустили через десять минут после того, как она написала объяснительную. По словам звезды ток-шоу, сейчас у нее все хорошо. Она также призвала представителей СМИ и поклонников не беспокоиться за нее.

Ранее стало известно, что полиция задержала Шурыгину и предпринимателя Святослава Гусева в квартире на Долгоруковской улице в Москве. Сообщалось, что правоохранителей вызывали жители дома из-за мешавшего им шума.

Шурыгина стала известна благодаря участию в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В 2017 году 16-летняя участница программы заявила, что ее изнасиловал знакомый, 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к восьми годам колонии, но позднее срок сократили до трех лет и трех месяцев. Через год, в январе 2018 года, Семенова освободили.