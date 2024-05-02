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16:49, 2 мая 2024Культура

Соседов оценил идею создания аналога «Евровидения» в России

Критик Соседов заявил, что России не нужно создавать аналог «Евровидения»
Сергей Соседов

Сергей Соседов. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил идею создания аналога песенного конкурса «Евровидение» в России. Его слова приводит News.ru.

По мнению Соседова, стране не требуется свое музыкальное состязание, так как эта концепция в принципе изжила себя более 40 лет назад. Он негативно отнесся к идее проводить отдельное «Евровидение» среди дружественных России стран. «То, что отжило, должно уйти», — заключил критик.

«Это не ко времени, все должно быть вовремя. Хороша ложка к обеду. "Евровидение" стало какой-то обязаловкой. В 1980-е годы совсем конкурс загнулся, стал неинтересным», — порассуждал Соседов.

О предложении создать отечественный аналог «Евровидения» в 2023 году сообщила министр культуры Ольга Любимова. Первый конкурс под названием «Интервидение» пройдет в Москве в 2024 году.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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