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08:42, 2 мая 2024Мир

США заподозрили в проигрыше России еще в одном регионе

The Hill: США уступают России в борьбе за Африку

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

США уступают России в геополитической борьбе за Африку, что приводит к разрыву связей Вашингтона со странами региона и сужает возможности для проведения операций в будущем. Об этом сообщает газета The Hill.

«Происходит опустошение всего международного сотрудничества [с США] в области безопасности (...) Оно является частью более широких усилий [России, Китая и Ирана] по поддержке этих [африканских] стран», — приводит издание слова Джозефа Сигла, директора по исследованиям Африканского центра стратегических исследований при финансируемом Пентагоном Университете национальной обороны.

Сигл также заявил, что для таких стран как Россия развитие контактов может стать в будущем проблематичным. По его мнению, Москве якобы не хватит ресурсов для экономической поддержки стран африканского континента.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило Госдепартамент США в попытках скрыть факты своей политики в Африке. В дипмиссии обратили внимание на публикацию Госдепа о том, что российские спецслужбы якобы распространяли данные о негативной деятельности Соединенных Штатов и Европы в сфере здравоохранения в регионе. Российские дипломаты назвали произошедшее «антизападной кампанией Москвы».

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      Максим Габриелян
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