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21:55, 2 мая 2024Интернет и СМИ

TikTok снова оказался частично заблокирован в России

Приложение TikTok снова оказалось частично заблокировано в России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Приложение для просмотра коротких видео TikTok снова оказалось заблокировано в России. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

Как заметили его авторы, на главном экране появляется иконка об ограничениях. С чем связан баг, пока неизвестно.

Ранее вечером 2 мая сообщалось, что приложение TikTok полностью заработало для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России.

В марте 2022 года социальная сеть TikTok приостановила работу в России. Причиной послужил вступивший в силу закон о фейках о Вооруженных силах России, предусматривающий уголовную ответственность за его нарушение. Представители сервиса прокомментировали решение о прекращении работы и подчеркнули, что самым высоким приоритетом для них является безопасность сотрудников и пользователей.

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      Марина Совина
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