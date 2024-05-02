В России полностью заработал TikTok

TikTok стал полностью доступен пользователям в России

Приложение для просмотра коротких видео TikTok полностью заработало для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь пользователи могут просматривать ролики, а также выкладывать собственные видео в соцсеть.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана начали обсуждать возможность блокировки социальной сети TikTok.

30 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Европейского союза. «Это не исключено», — заявила она.