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18:07, 2 мая 2024Путешествия

Турист лишился пальцев и части ноги после нападения акулы

Daily Mail: британца доставили в Майами для лечения после укуса акулы в Тобаго

Фото: Griffin Gillespie / Shutterstock / Fotodom

Британский турист лишился пальцев одной руки и части ноги после укуса акулы на пляже острова Тобаго. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что пострадавшего 64-летнего Питера Смита доставили в Майами для дальнейшего лечения. Хирургам удалось пришить ему несколько пальцев.

Инцидент произошел 26 апреля в северной части острова Тобаго. Хищная рыба вцепилась британцу в живот, а также укусила за руку и за ногу. Остальные туристы попытались отогнать акулу, а потом вытащили пострадавшего на пляж. Власти заявили, что нападение стало для всех большой неожиданностью, так как пляжи Тобаго считаются безопасными, а нападения акул если и случаются, то в южной части острова.

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      Марк Успенский
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