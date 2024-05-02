Турция подтвердила прекращение торговли с Израилем

Министерство торговли Турции подтвердило прекращение торговли с Израилем

Министерство торговли Турции подтвердило прекращение торговли с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

«Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что власти Турции нарушили действующие торговые соглашения, заблокировав порты для израильского экспорта и импорта.

В первой половине апреля 2024 года власти Турции ввели запрет на экспорт 54 позиций промышленных товаров в Израиль на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа. Ограничения затронули в том числе поставки различных видов продукции из стали и алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масел, удобрений и отдельных видов промтехники.