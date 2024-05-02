В Дагестане неожиданно раскопали останки древних людей

Недалеко от Хасавюрта в Дагестане неожиданно нашли останки древних людей

При строительстве новой автомобильной дороги в Новолакском районе Дагестана, недалеко от Хасавюрта, рабочие неожиданно нашли останки двоих древних людей. Утверждается, что могильникам может быть около 2 тысяч лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника информационного отдела администрации российского района Марата Ханова, найденные артефакты исследовали археологи Дагестана, но для определения истинной ценности могильников на место уже приглашены ученые из Москвы.

В настоящее время дорожные работы временно приостановлены. Археологи продолжают там раскопки.

Ранее российские археологи нашли первые свидетельства крымской Хазарии. Теперь ясно, что крымская степь в середине VIII века была заселена людьми. Помимо этого, ученые указали, что Хазария — это реальный исторический факт.

Незадолго до этого также стало известно, что археологи во время раскопок заброшенного кладбища XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области неожиданно нашли древнемадьярское захоронение IX века. В нем были останки молодой женщины и двоих маленьких детей. Место идентифицировали как «захоронение предков современных венгров». Тогда же ученые нашли характерные для мадьяр украшения — бронзовые серьги и сапожки с нашивками.