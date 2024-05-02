В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания

Лукашук заявил, что в Никополе взрывом повреждено административное здание

В Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва было повреждено административное здание. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале.

По его словам, ночью повреждения получило «админздание». При этом Лукашук не стал уточнять о каком конкретно объекте идет речь.

Ранее в Одессе после взрывов в районе складов «Новой Почты» начался сильный пожар. Как сообщалось, ракетный удар был нанесен по складам компании, которая используется украинскими войсками для хранения снарядов и военной техники.

Ночью 1 мая стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. До этого на фоне воздушной тревоги взрыв прозвучал в Харькове.