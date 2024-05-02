В ЕС обвинили крупную косметическую компанию в продолжении работы в России

Евродепутат Бонфриско обвинила Oriflame в продолжении работы в России

Член Европарламента (ЕП) от Италии Анна Бонфриско обвинила крупную европейскую косметическую компанию Oriflame в продолжении работы в России вопреки обещанию покинуть российский рынок. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«В европейских СМИ появилась информация о том, что, несмотря на объявление о своем уходе с российского рынка, европейская косметическая компания Oriflame все еще работает в России (...) через свою дочернюю компанию», — говорится в ее письме, где также подчеркивается, что ранее ЕК критиковала европейские компании, которые платят налоги в России.

В связи с этим Бонфриско спросила у Еврокомиссии (ЕК) об ее осведомленности относительно деятельности Oriflame и других европейских компаний в России.

«Какими инструментами располагает ЕК для расследования и пресечения подобных операций, и рассматривает ли она возможность замораживания активов этих компаний в ЕС и включения их юридических лиц в будущие пакеты санкций? Не кажется ли вам, что неравное отношение к различным компаниям и различным секторам в рамках режима санкций нарушает принцип свободной конкуренции, лежащий в основе свободного рынка?» — спросила член ЕП.

Ранее в ЕС придумали способ повлиять на сотрудничающие с Россией европейские компании. Так, член Европарламента (ЕП) от Польши Марек Белька призвал облагать такие предприятия дополнительным налогом.

