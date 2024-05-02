В Евросоюзе закон об иноагентах в Грузии назвали препятствием на пути к членству

Представитель ЕК Купман: закон об иноагентах — препятствие на пути Грузии в ЕС

Закон об иноагентах неприемлем и станет препятствием на пути Грузии к членству в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман, сообщает Reuters.

«Происходят тревожные изменения в законодательстве. Этот законопроект, принятый во втором чтении, в его нынешнем виде неприемлем и создаст серьезные препятствия на пути вступления в ЕС», — сказал он.

Он отметил, что ЕК подготовит рекомендации о возможном начале переговоров с Грузией о вступлении в ЕС в сентябре и опубликует отчет в октябре или ноябре.

Ранее посольство США в Тбилиси подчеркнуло, что закон об иноагентах несовместим с демократическими ценностями, которые являются основой членства в ЕС и НАТО, и подрывает путь евроатлантической интеграции Грузии.

1 мая парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Парламент принял спорный законопроект вопреки протестам оппозиции, которые вспыхнули в стране. На митингах правоохранители задержали десятки человек.