В Киеве понадеялись на выдачу странами ЕС украинцев призывного возраста

Советник Подоляк понадеялся на выдачу украинцев призывного возраста странами ЕС

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что страны Европейского союза (ЕС) выдадут Киеву украинцев призывного возраста. Слова политика приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Точно нужно общее европейское решение по этому вопросу. Это выглядит странно, что страна истекает кровью, а молодые люди успели уехать и не поддерживают свою страну», — заявил Подоляк.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что возвращение на Украину призывников должно решаться на уровне правительств стран-членов ЕС. Она подчеркнула, что это проблема «не одного и не двух государств».

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Теперь военнообязанные должны явиться в военкоматы, чтобы обновить свои данные, в противном случае им грозят серьезные штрафы.