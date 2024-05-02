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21:43, 2 мая 2024Бывший СССР

В Киеве понадеялись на выдачу странами ЕС украинцев призывного возраста

Советник Подоляк понадеялся на выдачу украинцев призывного возраста странами ЕС

Фото: Davyd Arakhamia / Globallookpress.com

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что страны Европейского союза (ЕС) выдадут Киеву украинцев призывного возраста. Слова политика приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Точно нужно общее европейское решение по этому вопросу. Это выглядит странно, что страна истекает кровью, а молодые люди успели уехать и не поддерживают свою страну», — заявил Подоляк.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что возвращение на Украину призывников должно решаться на уровне правительств стран-членов ЕС. Она подчеркнула, что это проблема «не одного и не двух государств».

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Теперь военнообязанные должны явиться в военкоматы, чтобы обновить свои данные, в противном случае им грозят серьезные штрафы.

Евгений Силаев
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