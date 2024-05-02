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13:38, 2 мая 2024Бывший СССР

В Кремле призвали всерьез отнестись к словам Медведчука о трагедии в Одессе

Песков: к словам Медведчука о причинах трагедии в Одессе надо отнестись всерьез

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Позиция бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о трагедии в Одессе значима, поскольку он был частью этих событий. Всерьез отнестись к словам политика о причинах драматических событий в Доме профсоюзов 5 мая 2014 года призвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, в данном случае все слова Медведчука можно и нужно воспринимать абсолютно серьезно, потому что он был внутри этих событий, он все это видел изнутри. Поэтому его описание чрезвычайно важно», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что в России помнят всех пострадавших в этой трагедии, а у таких преступлений нет срока давности.

В ходе выступления Песков также назвал события в Доме профсоюзов позорной страницей в истории Украины. По его словам, при этом виновники до сих пор не понесли справедливого наказания.

Ранее Виктор Медведчук дал интервью ТАСС, в котором назвал организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

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      Глеб Палехов
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