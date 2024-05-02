Мирошник: расследование событий в Одессе возможно после падения киевского режима

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что полное расследование трагедии в Одессе станет возможным после падения действующей на Украине власти. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Европейский союз, США и Великобритания «как минимум уже пять лет всячески препятствуют расследованию преступления».

Мирошник назвал нынешний режим на Украине порождением западных государств, которые сами заплатили за трагедию в Доме профсоюзов. «Теперь вполне логично спускают на тормозах все попытки докопаться до истины, потому что эта истина им прекрасно известна», — констатировал он.

Ранее Родион Мирошник рассказал о влиянии поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году на жителей Донбасса. Дипломат заявил, что произошедшее подтолкнуло Донбасс к выходу из состава Украины.