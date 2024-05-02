В МИД рассказали о влиянии трагедии в Одессе на Донбасс

Мирошник: поджог в Одессе подтолкнул Донбасс к выходу из состава Украины

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о влиянии поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году на жителей Донбасса. На эту тему он высказался в интервью РИА Новости.

По его словам, произошедшее подтолкнуло Донбасс к выходу из состава Украины. «Эта трагедия развеяла последние сомнения у тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране, и подчиняться их законам», — заявил дипломат.