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06:09, 2 мая 2024Бывший СССР

В МИД рассказали о влиянии трагедии в Одессе на Донбасс

Мирошник: поджог в Одессе подтолкнул Донбасс к выходу из состава Украины

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о влиянии поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году на жителей Донбасса. На эту тему он высказался в интервью РИА Новости.

По его словам, произошедшее подтолкнуло Донбасс к выходу из состава Украины. «Эта трагедия развеяла последние сомнения у тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране, и подчиняться их законам», — заявил дипломат.

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      Марина Совина
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