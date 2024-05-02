В российском регионе запретили работу мигрантов в одной сфере

В Курской области мигрантам запретили работать в такси

В Курской области мигрантам запретили работать в такси. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания глава региона Роман Старовойт, передает РИА Новости.

В конце апреля курский губернатор выставил вопрос о работе мигрантов в такси на открытое голосование в Telegram. За введение ограничений высказались более 80 процентов участников.

Подписывая постановление, Старовойт заявил, что ограничения для мигрантов могут быть со временем расширены. Он пообещал проинформировать, если такие решения будут приняты.

В последнее время некоторые регионы России ввели ограничения на работу мигрантов. Так, в апреле на Камчатке иностранцам запретили работать в такси. Днем ранее власти Новосибирской области ограничили мигрантам право работы в сферах торговли и перевозок. В последних числах месяца аналогичные меры были приняты в Саратовской области.