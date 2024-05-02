Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 2 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о бесполезности насильно мобилизованных

Солдат ВСУ: от насильно мобилизованных не будет особой пользы

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не будет особой пользы от насильно мобилизованных мужчин. Об этом заявил солдат ВСУ Константин, его слова приводят РИА Новости со ссылкой на ERR.

«Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него не будет особой пользы», — рассказал военный. Он отметил, что украинцы, которых принуждают к службе, менее полезны.

Ранее стало известно, что украинцы оставляют свои автомобили на границе с Молдавией, чтобы пешком уйти в соседнюю страну. Так, по данным издания «Страна.ua», у молдавской границы можно встретить машины с номерами разных регионов Украины.

В четверг, 2 мая, украинский ветеран-инвалид рассказал, что Киев не помогает ветеранам ВСУ и бросает их на произвол судьбы. По словам экс-военнослужащего, из-за ранения спинного мозга ему необходим нейростимулятор, который стоит 17 тысяч евро (около 1,7 миллиона рублей), но государство не собирается помогать ему.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

      Готовые квартиры в Москве подешевели впервые за полтора года

      В Британии заявили о большей уязвимости перед воздушными атаками

      Россиянкам перечислили удачные стрижки для женщин любого возраста

      На Украине сообщили о боях в черте Часова Яра

      Киркоров порассуждал о перспективах замужества Бузовой

      В Москве последнего снеговика обнаружили с грустным лицом

      Украина вновь попыталась атаковать российский регион

      Врач назвала способы улучшить пищеварение

      Российский полицейский с помощью двух пальцев инсценировал ограбление и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше