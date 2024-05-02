Солдат ВСУ: от насильно мобилизованных не будет особой пользы

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не будет особой пользы от насильно мобилизованных мужчин. Об этом заявил солдат ВСУ Константин, его слова приводят РИА Новости со ссылкой на ERR.

«Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него не будет особой пользы», — рассказал военный. Он отметил, что украинцы, которых принуждают к службе, менее полезны.

Ранее стало известно, что украинцы оставляют свои автомобили на границе с Молдавией, чтобы пешком уйти в соседнюю страну. Так, по данным издания «Страна.ua», у молдавской границы можно встретить машины с номерами разных регионов Украины.

В четверг, 2 мая, украинский ветеран-инвалид рассказал, что Киев не помогает ветеранам ВСУ и бросает их на произвол судьбы. По словам экс-военнослужащего, из-за ранения спинного мозга ему необходим нейростимулятор, который стоит 17 тысяч евро (около 1,7 миллиона рублей), но государство не собирается помогать ему.