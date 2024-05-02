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11:26, 2 мая 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в бикини

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в бикини

Кадр: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась новым видео в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя возлюбленная известного актера Джейсона Стэйтема показала подтянутую фигуру в красном бикини бренда Marks & Spencer, состоящем из бюстгальтера и плавок в спортивном стиле. Для съемки она сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в легкие локоны.

Ролик набрал более 85 тысяч лайков и 556 комментариев.

В апреле Роузи Хантингтон-Уайтли прогулялась по саду без бюстгальтера во время поездки в Токио и вызвала споры в сети. Тогда модель опубликовала серию снимков, на которых предстала в темно-сером костюме и белой майке.

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      Мария Винар
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