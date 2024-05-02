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18:30, 2 мая 2024Забота о себе

Врач нашла смысл в старой примете о половнике

Патофизиолог Парецкая: в кастрюлю с поварешкой могут попасть мошки и мухи

Фото: Nguyen Dang Hoang Nhu / Unsplash

Половник в кастрюле с супом действительно нельзя оставлять, однако не потому, что, как утверждается в народной примете, это приводит бедности и ссорам в семье, рассказала врач-патофизиолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая. Смысл этой приметы она нашла в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Парецкой, если оставить половник в кастрюле с супом и поставить ее в холодильник, запах блюда пропитает другие продукты. «Это происходит потому, что крышка неплотно прилегает к краям кастрюли и запахи спокойно испаряются. Запахи из самого холодильника также попадают внутрь кастрюли, смешиваясь с ароматами еды», — предупредила врач. Кроме того, неплотно прикрытая крышка может привести к оседанию конденсата на стенках холодильника и других продуктов — могут испортиться и холодильник, и другие блюда.

Нельзя оставлять поварешку в кастрюле и вне холодильника, заверила Парецкая. «В теплое время года возникает еще одна проблема: через приоткрытое отверстие между крышкой и половником или ложкой в блюдо могут попасть мошки и мухи», — говорит патофизиолог.

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Если немытый половник долго лежал в кастрюле, добавила Парецкая, его также не стоит окунать в пищу. «Дополнительная порция бактерий с ложек и половников, которые, в отличие от самого супа в кастрюле, который доводился до кипения и варился, не прошли обработку высокой температурой, — путь к порче продукта, пищевому отравлению и неприятным симптомам», — заключила она.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила россиян о содержащих яд грибах. По словам Кашух, сморчки считаются условно съедобными грибами.

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      Александра Лисица
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