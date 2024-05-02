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14:34, 2 мая 2024Забота о себе

Врач раскрыл алгоритм действий при распространенной на шашлыках травме

Травматолог Епанов: при ожогах нельзя самостоятельно очищать загрязненную рану

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Чтобы ожоги не вызвали осложнений, нельзя вскрывать волдыри и использовать присыпки, предупредил травматолог-ортопед Виктор Епанов. Правильный алгоритм действий для оказания первой помощи на пикнике он раскрыл «Газете.Ru».

Епанов отметил, что ожоги являются распространенной травмой во время приготовления шашлыков. Чтобы снять боль, он посоветовал принять обезболивающее средство, а на поврежденный участок наложить стерильную повязку или закрыть ее чистым куском ткани. Поверхностные ожоги, говорит врач, обычно заживают за два-три дня без специального лечения. Если же на коже появились волдыри, ткани обуглились или побелели, то это указывает на более глубокое повреждение кожи, при котором необходима консультация врача.

По словам Епанова, при ожогах нельзя удалять прилипшую ткань и самостоятельно очищать загрязненную рану, так это может еще сильнее травмировать ткани. Врач также предупредил, что не нужно наносить на рану присыпки, вскрывать волдыри, пытаться обработать ожог, используя вату, крема и масла. «Это затруднит осмотр медицинским работником с целью определения глубины поражения тканей, а также выполнение первичной обработки ожоговой раны», — объяснил травматолог.

Специалист отметил, что обязательно надо обратиться за медицинской помощью, если после ожога у человека появляются признаки шока, такие как холодный липкий пот, озноб, слабость, недомогание, учащенное сердцебиение и одышка. Также нельзя заниматься самолечением, если пострадал ребенок или пожилой человек, заключил Епанов.

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      Екатерина Улитина
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