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01:32, 2 мая 2024Мир

Захарова раскритиковала создание темнокожего онлайн-консультанта МИД Украины

Захарова назвала позором создание темнокожего онлайн-консультанта МИД Украины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала создание виртуального консультанта украинского МИД в виде темнокожей девушки. Дипломат указала в своем Telegram-канале, что данное решение выглядит как отработка грантов по продвижению либеральной «толерантности».

«Использование же образа темнокожей девушки — позорное заигрывание с расовой темой», — подчеркнула Захарова. Она напомнила, что в 2022 году африканские студенты пытались покинуть Украину, но «пограничники их не выпускали, не позволяя даже стоять в одной очереди с украинцами».

Ранее Мария Захарова заявила, что в условиях стремительной депопуляции Украины президенту Владимиру Зеленскому придется начать массово генерировать украинцев с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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      Маргарита Пименова
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