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20:33, 2 мая 2024Забота о себе

Женщинам перечислили правила безопасной работы на даче

Гинеколог Илюхина призвала женщин использовать стульчик во время работы на даче

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Гинеколог Татьяна Илюхина призвала женщин использовать стульчик во время работы на приусадебном участке, чтобы снизить нагрузку на мышцы таза. Правила, соблюдение которых сделает работу на даче безопасной, врач перечислила в своем Telegram-канале.

Доктор объяснила, что у многих женщин во время дачного сезона появляются жалобы на тяжесть внизу живота, ощущения распирания и инородного тела в промежности. Эти неприятные симптомы возникают из-за поднятия тяжестей, работе на корточках. Избежать неприятных последствий для женского здоровья можно, следуя простым правилам, заверила врач.

В частности, Илюхина рекомендовала использовать стульчик во время работы на даче, чтобы не находиться длительное время на корточках или в другой неудобной позе. Это поможет избежать растяжения тазового дна и не навредить венам при варикозе. Как альтернатива подойдет работа на коленях или коврике.

Поднимать тяжести можно только с прямой спиной, приседая на выдохе и одновременно втягивая живот от лобка к пупку, как будто застегиваете замок молнию. В момент наибольшей нагрузки втягивайте мышцы тазового дна

Татьяна Илюхинагинеколог

Также гинеколог предупредила, что здоровью, особенно гипертоников, вредит работа вниз головой. Такие наклоны следует заменить приседаниями с прямой спиной, посоветовала врач. А еще лучше, по ее словам, завести грядки с высокими бортиками, чтобы во время работы можно было сидеть на них.
 
Илюхина также призвала ежедневно делать интимную гимнастику, чтобы облегчить работу в саду и улучшить качество жизни.

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      Алиса Дмитриева
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