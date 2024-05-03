Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:31, 3 мая 2024Ценности

33-летняя Рита Ора поделилась фото в бюстгальтере

33-летняя певица Рита Ора поделилась фото в черном бюстгальтере

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя исполнительница опубликовала кадр, на котором она запечатлена в бюстгальтере черного цвета. При этом волосы телезвезды распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. На изображении видно, что от аксессуаров она отказалась.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

На другой фотографии Ора позирует в мини-платье с глубоким декольте и серебристым швом. В качестве обуви она предпочла туфли на каблуках в тон.

В апреле Рита Ора снялась без штанов. Звезда разместила фото, на котором она предстала в белом облегающем боди, отказавшись от брюк. Ора также показала лицо без макияжа.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности теракта на Крымском мосту в 2022 году. О чем говорят результаты экспертизы?

      Управляющий пермского филиала «Вкусно — и точка» не дал отгул и лишился работы

      В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

      Пара занялась сексом на выброшенном в центре города диване

      Лишенные секса люди рассказали о своих переживаниях из-за чужой интимной жизни

      На Западе описали новое «ужасное» российское оружие для прорыва

      Десятки лошадей погибли от голода на конном заводе в российском регионе

      Российский военный в одиночку уничтожил более десяти бойцов ВСУ

      Российский суд арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank

      Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше