Африканская компания вложит миллионы долларов в солнечную энергетику

GoSolr вложит $537 млн в расширение солнечных батарей в Южной Африке

Компания солнечной энергетики GoSolr вложит 537 миллионов долларов в расширение солнечных батарей в Южной Африке. Об этом сообщает Bloomberg.

GoSolr основал южноафриканский миллиардер Патрис Моцепе два с половиной года назад. Компания ставит перед собой цель в следующие четыре года установить достаточно солнечных батарей для производства 500 мегаватт энергии. На данный момент устройства компании вырабатывают только 70 мегаватт, однако недавно GoSolr привлекла внимание инвесторов.

Компания планирует сдавать солнечные батареи в аренду жителям Южной Африки, которые не могут позволить себе оборудование других поставщиков и страдают от высоких цен на электроэнергию. GoSolr нацелена на 2,2 миллиона домохозяйств с доходом выше 19 тысяч долларов в год. Компания также пытается найти способ снизить цены на свои услуги, чтобы охватить и менее богатые домохозяйства.

Ранее российские ученые совместно со специалистами из других стран предложили новую технологию изготовления солнечных батарей. Она позволит упростить создание батарей и сделать их дешевле.