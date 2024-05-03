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20:59, 3 мая 2024Наука и техника

Microsoft запретила полиции США следить за людьми

Microsoft запретила полиции США использовать ее ИИ для слежки

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft запретила полиции использовать их сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания лиц. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Обсуждение законности слежки за американскими гражданами началось после того, как производитель нательных камер для полиции и военных Axon заявил, что его новый продукт работает с помощью GPT-4. Журналисты предположили, что сервис может функционировать через службу Azure OpenAI от Microsoft. В ответ в компании заявили, что не разрешали правоохранительным органами использовать ИИ-инструменты с этой целью.

Специалисты TechCrunch отметили, что Microsoft внесла срочные изменения в договор использования Azure. В том числе, в нем запрещается использовать «технологии распознавания лиц в реальном времени» на мобильных камерах.

Служба Azure OpenAI стала доступна для государственных учреждений в феврале. Кроме полиции, сервис также обслуживает Минобороны США. После публикации материала TechCrunch в Microsoft уточнили, что запрет касается распознавания лиц только в США — судя по всему, на другие страны он не распространяется.

В начале апреля стало известно, что корпорация Microsoft предлагала американским военным использовать нейросеть DALL-E в качестве боевого инструмента. Из раскрытой презентации следует, что сервис можно применять при создании изображений для обучения систем управления боем.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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