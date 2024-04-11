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18:44, 11 апреля 2024Наука и техника

Microsoft предложила армии США свою нейросеть

The Intercept: Microsoft предложила американским военным нейросеть DALL-E

Фото: Michael McCoy / Reuters

Корпорация Microsoft предлагала американским военным использовать нейросеть DALL-E в качестве боевого инструмента. Об этом сообщает издание The Intercept.

Из оказавшейся в сети презентации для Министерства обороны США следует, что Microsoft предложила военным нейросеть DALL-E от компании OpenAI, созданную при ее финансовой поддержке. По словам журналистов, таким образом компания хотела извлечь выгоду из растущего интереса Вооруженных сил США к новым технологиям.

В документе говорится, что нейросеть можно применять при создании изображений для обучения систем управления боем. Презентация была представлена Минобороны США в октябре.

В материале отмечается, что создатель DALL-E OpenAI выступает категорически против использования разработок искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Однако Microsoft предложила военным США, с которым сотрудничает десятилетиями, модернизированную версию нейросети. Неизвестно, каким образом отреагировали на предложение Microsoft в Минобороны.

В сентябре армия США получила партию умных очков Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Параллельно Microsoft начала работать над усовершенствованной версией IVAS 1.2.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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