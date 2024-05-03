Американский боец UFC рассказал о напугавшем его россиянине

Американский боец UFC Смит рассказал, что россиянин Павлович его напугал

Американский боец смешанного стиля (ММА) Энтони Смит рассказал о встрече с россиянином Сергем Павловичем, которая его напугала. Слова бойца UFC приводит «Матч ТВ».

По словам спортсмена, это произошло во время подготовки к бою с Магомедом Анкалаевым. «Я выкинул какую-то шутку — уже даже не помню, что это была за шутка, — а ему это показалось несмешным. И он был такой серьезный, еще и огромных размеров. Когда он стоит рядом и не улыбается, вы автоматически начинаете нервничать», — рассказал Смит.

Американец провел 56 боев в ММА, в которых одержал 37 побед и потерпел 19 поражений. Он занимает десятое место в рейтинге полутяжеловесов UFC.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при двух поражениях. Россиянин занимает третье место в рейтинге UFC среди тяжеловесов.