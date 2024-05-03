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20:05, 3 мая 2024Наука и техника

Samsung высмеяла Apple

TechRadar: Samsung высмеяла Apple из-за проблем с будильником на iPhone

Фото: Trac Vu / Unsplash

Корпорация Samsung обратила внимание на проблемы iPhone в своей новой рекламе. Об этом сообщает издание TechRadar.

Соответствующий пост появился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) британского филиала Samsung. «Будьте уверены, наши будильники сработают», — заявили в публикации. Также авторы сообщения добавили, что «пользователи Samsung сегодня проснулись вовремя».

По словам журналистов медиа, пост в соцсетях однозначно высмеивает Apple, хотя авторы сообщения не упоминают конкурентную компанию. Специалисты отметили, что ранее многие пользователи iOS 17 жаловались, что не слышат будильника на своем устройстве.

В материале говорится, что проблема, скорее всего, связана с функцией Attention Aware, которая позволяет заглушать звуки iPhone взглядом. Судя по всему, из-за неизвестной ошибки телефон может самостоятельно активировать эту опцию ночью и отключить будильник.

В ноябре 2023 года пользовательница iPhone рассказала о встроенном в смартфон будильнике, который невозможно отключить. По ее словам, будильник много лет включается каждый день ровно в 9:25, и она не знает, как его выключить.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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