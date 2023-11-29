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19:34, 29 ноября 2023Наука и техника

Владелица iPhone рассказала о преследующем ее будильнике

BGR: пользователь iPhone пожаловался на будильник, который невозможно отключить

Фото: Unsplash

Пользовательница iPhone рассказала о встроенном в смартфон будильнике, который невозможно отключить. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты издания обратили внимание на видео девушки под ником @angelegsofia в TikTok. В ролике владелица iPhone рассказала, что ее уже много лет «преследует» будильник, который нельзя отключить. По ее словам, будильник запускается каждый день ровно в 9:25.

На видео владелица смартфона Apple рассказала, что не устанавливала будильник на данное время. Также она продемонстрировала настройки устройства: судя по видео, никаких будильников на 9:25 не было установлено.

По словам @angelegsofia, она совершала сброс настроек устройства, удаляла приложение «Часы» и меняла смартфон на новый. Однако будильник все равно продолжал срабатывать каждый день в 9:25 — судя по всему, скрытые настройки восстанавливались через резервную копию. Девушка рассказала, что обратилась в поддержку Apple, но не получила помощи.

В конце ноября стало известно, что хакеры начали атаковывать пользователей компьютеров Apple через поддельное обновление браузера. Встроенный в фейковое обновление вирус может похитить личные данные.

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      Андрей Ставицкий
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