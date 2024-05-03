Байден задел ключевого союзника США в попытке оскорбить Россию

NYT: заявление Байдена о ксенофобии приведут к проблемам США с Японией

Оскорбительные обвинения в ксенофобии в адрес ряда стран со стороны президента США Джо Байдена приведут к проблемам в отношениях между Вашингтоном и Токио. Об этом пишет газета New York Times.

В предвыборном выступлении лидер США без предоставления аргументов назвал Россию, Китай, Индию и Японию «странами-ксенофобами», утверждая, что это могло помешать развитию общества в этих странах.

По мнению обозревателя издания, подобные комментарии могут стать источником раздражения для чиновников президентской администрации, которые потратили годы на «обхаживание» таких ключевых союзников, как Япония и Индия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Байдена о ксенофобии в России, заявив, что ксенофобскую политику демонстрируют сами Соединенные Штаты.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты оказались в аду из-за президента страны Джо Байдена. В ходе выступления перед сторонниками в Висконсине экс-лидер заявил о намерении спасти американскую экономику и вернуть страну из ада.

