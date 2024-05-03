Боксерша напилась и избила 15-летнюю девочку из ревности

В Таиланде 26-летняя боксерша жестоко избила 15-летнюю школьницу из ревности

В Таиланде арестовали 26-летнюю местную боксершу, которая заподозрила 15-летнюю девочку в романе со своим бывшим возлюбленным и напала на нее. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в районе Сатуек провинции Бурирам ранним утром 1 мая. Женщина по имени Асварин подкараулила пострадавшую и жестоко избила ее, используя приемы тайского бокса, которым ранее профессионально занималась. Девочка получила тяжелые травмы и оказалась в больнице.

На допросе Асварин сказала, что совершила преступление из-за ревности. 15-летняя школьница якобы «проявляла интерес» к молодому человеку, с которым она недавно рассталась. Арестованная призналась, что перед избиением напилась пива. Кроме того, ее якобы подстрекала к нападению подруга.

После задержания Асварин раскаялась и извинилась за свое поведение. Тем не менее она ответила, что извинения будут вряд ли приняты пострадавшей из-за тяжести нанесенных травм. Полиция устанавливает все обстоятельства нападения.

Ранее сообщалось, что в США бабушка ученицы начальной школы из штата Мичиган помогла ей избить одноклассницу. Женщина схватила пострадавшую, а внучка ударила ее кулаком.

