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12:55, 3 мая 2024Культура

Братья Запашные раскрыли секрет нелюбимого зоозащитниками трюка

Братья Запашные: животные ни разу не обжигались при трюке с горящим кольцом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва» 

Народные артисты России, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные раскрыли секрет нелюбимого зоозащитниками трюка, во время выполнения которого животные прыгают через горящее кольцо. Их слова приводит «Пятый канал».

Братья Запашные заявили, что хищники не боятся этого трюка, так как ни разу не обжигались. «Если его один раз огонь обожжет, он никогда не прыгнет», — подчеркнул Аскольд.

Запашные заверили, что всегда крайне тщательно готовят животное к зрелищному номеру и знакомят его с огнем. «Раздвигается тумба, ставится кольцо, и животное просто в кольцо переходит. Потом прыгает в кольцо. А потом поджигается по чуть-чуть», — пояснил артист. По его словам, хищник во время дрессировки никогда не достает до пламени и не успевает обжечься.

Ранее основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев раскрыл успокаивающую животных музыку.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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