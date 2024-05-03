Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:45, 3 мая 2024Культура

Бритни Спирс высказалась о слухах по поводу драки с бойфрендом

Бритни Спирс назвала фейком новость о драке с бойфрендом Солизом в гостинице

Фото: Globallookpress.com

Американская Бритни Спирс высказалась о слухах по поводу драки с бойфрендом Полом Солизом в гостинице Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Соответствующее заявление она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Просто, чтобы люди знали... Новость фейковая! Мне бы хотелось, чтобы в это время люди с уважением понимали, что я становлюсь сильнее с каждым днем», — написала на личной странице поп-звезда.

Спирс подтвердила, что подвернула лодыжку. По ее словам, медики незаконно прибыли к ней. Певица заявила, что ее мать имеет отношение к инциденту. «Я не разговаривала с ней шесть месяцев, она позвонила сразу после того, как это произошло, еще до того, как появились новости! Меня подставили так же, как и ее когда-то», — заключила артистка.

Ранее в СМИ появилась информация, что Спирс увезли из отеля после драки с возлюбленным Солизом. По данным источника, звезда угрожала сотрудникам гостиницы и другим гостям, кричала и плакала. Очевидцы заметили порезы на ее теле и вызвали полицию и медиков. К ним певица вышла почти без одежды, прикрываясь подушкой и одеялом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецназ ФСБ ликвидировал агента военной разведки Украины. Он мог быть пособником террористов из «Крокуса»

      Киев заявил об ожидании решения Европы по военнообязанным украинцам

      Одной категории россиян удвоили выплаты на жилье

      Актеры, режиссеры и ведущие научат московских школьников читать стихи

      Братья Запашные раскрыли секрет нелюбимого зоозащитниками трюка

      Россия стала вторым крупнейшим поставщиком продукции в Турцию

      Шойгу раскрыл потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года

      В Кремле прокомментировали слова об ударах Украины британским оружием по России

      В российском регионе ФСБ задержала готовившего теракт мужчину

      Шойгу назвал площадь взятых под контроль территорий с начала 2024 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше