Бритни Спирс назвала фейком новость о драке с бойфрендом Солизом в гостинице

Американская Бритни Спирс высказалась о слухах по поводу драки с бойфрендом Полом Солизом в гостинице Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Соответствующее заявление она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Просто, чтобы люди знали... Новость фейковая! Мне бы хотелось, чтобы в это время люди с уважением понимали, что я становлюсь сильнее с каждым днем», — написала на личной странице поп-звезда.

Спирс подтвердила, что подвернула лодыжку. По ее словам, медики незаконно прибыли к ней. Певица заявила, что ее мать имеет отношение к инциденту. «Я не разговаривала с ней шесть месяцев, она позвонила сразу после того, как это произошло, еще до того, как появились новости! Меня подставили так же, как и ее когда-то», — заключила артистка.

Ранее в СМИ появилась информация, что Спирс увезли из отеля после драки с возлюбленным Солизом. По данным источника, звезда угрожала сотрудникам гостиницы и другим гостям, кричала и плакала. Очевидцы заметили порезы на ее теле и вызвали полицию и медиков. К ним певица вышла почти без одежды, прикрываясь подушкой и одеялом.