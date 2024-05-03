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14:06, 3 мая 2024Наука и техника

ChatGPT не справился с диагностированием сердечных болезней

PLOS ONE: ChatGPT оказался бесполезен при оценке риска болезней сердца

Фото: Sirijit Jongcha / IMAGO / Zoonar.com / Globallookpress.com

Американские кардиологи оценили пользу чат-бота ChatGPT при оценке риска болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые Университета штата Вашингтон (США) использовали чат-бот от OpenAI, чтобы оценить риск сердечных заболеваний в ряде случаев. Прогнав через сервис десятки тысяч описаний симптомов, специалисты обратили внимание, что чат-бот не справляется с задачей: он часто делал ошибки и противоречил сам себе.

По словам автора исследования доктора Томаса Хестона, боль в груди является важнейшим симптомом сердечных заболеваний. На основе этих данных врачи оценивают риски и диагностируют болезни. Однако в ходе исследования ChatGPT часто оценивал одних и тех же пациентов по-разному. Хестон заявил, что это может быть связано с уровнем случайности, который установлен в текущей версии чат-бота.

При этом Хестон отметил, что все равно верит в пользу инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Доктор заявил, что ChatGPT прекрасно показал себя при дифференциальной диагностике, когда на основе симптомов медики устанавливают единственно верный диагноз.

В конце апреля американская биотехнологическая компания Moderna объявила о партнерстве с фирмой OpenAI. Ее чат-бот ChatGPT будет помогать Moderna в развитии перспективных направлений.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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