Чемезов подтвердил востребованность мощнейшего оружия России в зоне СВО

Чемезов: тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» востребована в зоне СВО

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» востребована в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС.

«Освоено производство новых образцов, в том числе и тяжелых огнеметных систем, это ТОС-2. Она сегодня очень задействована в зоне СВО», — сказал руководитель.

Таким образом Чемезов подтвердил неоднократно высказывавшееся западными и российскими источниками мнение о том, что тяжелые огнеметные системы являются одними из мощнейших вооружений, используемых в зоне СВО.

Ранее издание Die Welt написало, что пока Киев вынужден делать упор на оборону, Россия разрабатывает новое оружие для прорыва — «ужасную» ТОС-3 «Дракон».