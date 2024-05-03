Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:40, 3 мая 2024Наука и техника

Чемезов подтвердил востребованность мощнейшего оружия России в зоне СВО

Чемезов: тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» востребована в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» востребована в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС.

«Освоено производство новых образцов, в том числе и тяжелых огнеметных систем, это ТОС-2. Она сегодня очень задействована в зоне СВО», — сказал руководитель.

Таким образом Чемезов подтвердил неоднократно высказывавшееся западными и российскими источниками мнение о том, что тяжелые огнеметные системы являются одними из мощнейших вооружений, используемых в зоне СВО.

Ранее издание Die Welt написало, что пока Киев вынужден делать упор на оборону, Россия разрабатывает новое оружие для прорыва — «ужасную» ТОС-3 «Дракон».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала планировавшего теракты украинского диверсанта

      Подполье сообщило об ударе ВС России по складам боеприпасов ВСУ под Харьковом

      Россиянам назвали не требующие опыта высокооплачиваемые специальности

      Песков описал обстановку в Кремле перед инаугурацией Путина

      Стало известно о планах ГУР «искоренить все русское» в Прибалтике

      Раскрыты способы получить деньги от правительства

      Ивлеева высказалась о «голой вечеринке»

      В Кремле высказались об антирейтинге Путина

      Песков заявил о продолжении СВО до достижения целей

      В Киеве начались переговоры о партнерстве Украины и Британии на 100 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше