Диетолог раскрыла популярное заблуждение о правильном питании

Врач Денисова назвала заблуждением утверждение, что рыба не сочетается с молоком

Не существует продуктов, которые не сочетаются друг с другом, вопреки распространенным утверждениям об этом, заявила врач-диетолог Наталья Денисова. Популярное заблуждение о правильном питании она раскрыла в беседе с aif.ru.

По словам Денисовой, пищеварительная система человека способна одновременно переваривать самую разнообразную пищу без какого-либо вреда. Поэтому с любыми вкусами можно экспериментировать, однако не все сочетания покажутся вкусными, предупредила врач. Например, большинству россиян не понравится рыба с молоком, говорит Денисова, тем не менее в скандинавских странах эти продукты постоянно употребляют вместе и готовят из них уху.

На самом деле симптомы непереносимости чаще всего связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Нам постоянно нужны все пищевые вещества одновременно, обменные процессы идут в организме безостановочно Наталья Денисова диетолог

Хотя несовместимых продуктов не бывает, продолжила врач, некоторые сочетания считаются более полезными, а другие — менее. Она уточнила, что это связано с тем, что продукты по-разному влияют на то, как организм усваивает полезные вещества. Примером полезного сочетания Денисова назвала мясо и зелень. Она уточнила, что витамин С улучшает усвоение железа, которым богато красное мясо.

При этом, по словам врача, кофе или чай с молоком являются не самым лучшим сочетанием, так как танины в кофеине мешают организму усваивать кальций и другие минералы, которыми богато молоко. По словам врача, такое же действие имеют семена льна, тыквы и некоторых злаковых. «Это совершенно не значит, что их нельзя употреблять вместе. Если вам нравится кофе или чай с молоком, не стоит от этого отказываться. Жестких запретов нет», — резюмировала диетолог.

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