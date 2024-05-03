Эксперт рассказал об особенностях новой российской огнеметной системы «Дракон»

Военный эксперт Леонков: в новой ТОС-3 «Дракон» может быть увеличена дальность

В ТОС-3 «Дракон» может быть увеличена дальность, полагает военный эксперт Алексей Леонков. Об особенностях новой российской огнеметной системы, которая испугала западную прессу, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее издание Die Wel охарактеризовало появившийся прототип огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» как «ужасное» оружие прорыва. В публикации отмечается, что ему не способны противостоять даже бункеры, а один залп способен превратить в руины сразу несколько городских кварталов.

Тактико-технические характеристики прототипа в последующем будут изменяться и о них особо не распространяются, потому что чем меньше знает противник, тем лучше, отметил Леонков. Однако нужно понимать, что ТОС-3 создается по результатам работы в зоне специальной военной операции (СВО) других тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2 «Тосочка», которые показали себя на оценку «отлично», добавил собеседник «Ленты.ру». Их дальность применения составляет 6-10 километров, а отличаются они тем, что боезаряд у ТОС-1 больше, чем у ТОС-2, и один передвигается на гусеничной шасси, а другой на колесах, сообщил он.

По словам эксперта, первоначально эти системы предназначались для выжигания местности, на которой было применено биологическое или химическое оружие. «Выяснилось, что в боевых действиях, особенно когда она применяется по укреплениям противника, эффект примерно такой же, то есть прожаривание опорных пунктов и укрепрайонов с помощью таких тяжелых огнеметных систем себя вполне оправдало», — поделился специалист.

Но у всех этих систем, у ТОС-1, у ТОС-2 есть ограничение по дальности применения — 10 километров, поэтому в условиях той же самой контрбатарейной борьбы, в условиях того, что у нас теперь дрон противника залетает дальше, чем 10 километров, понятное дело, что надо создавать более дальнобойные системы, и, я думаю, что ТОС-3 будет создаваться с учетом того, чтобы дальность применения была гораздо больше. Может быть, ее подымут как у РСЗО «Град» до отметки 20 километров Алексей Леонков военный эксперт

«Такого рода системы должны работать в паре с разведывательными комплексами, например, беспилотными. Таким образом создается разведывательно-огневой контур, то есть беспилотник выявляет цель и тяжелая огнеметная система очень высокоточно по ней наносит удар. Но это нужно работать не только над самим беспилотником, чтобы он точно выдавал координаты, но и над самой системой. Есть такая автоматизированная система управления наведением и целеуказанием. Если на этой ТОС-3 будет поставлена такая система и проработаны сами термобарические заряды, получим действительно грозное оружие, которого противнику нужно будет опасаться», — заключил Леонков.

Ранее издание «Армейский стандарт» сообщало, что «Дракон», вероятно, сможет работать без транспортно-заряжающей машины, что повысит эффективность его применения. Кроме того, снижение в боевом модуле числа снарядов с термобарической или зажигательной боевой частью приведет к увеличению их мощности и дальности применения.