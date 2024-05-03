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15:24, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Дуров рассказал о любимых фильмах

Павел Дуров заявил, что ему нравятся фильмы об историях успеха
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram, предприниматель Павел Дуров рассказал, какие фильмы он предпочитает смотреть. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.

Дуров объяснил, что предпочитает смотреть фильмы, повествующие о вдохновляющих историях успеха. При этом фильмов ужасов он старается избегать. «Осознанное потребление информации так же важно для нашего благополучия, как и пища, которую мы потребляем. Слова могут влиять на нашу реальность сильнее, чем мы думаем», — объяснил свой выбор предприниматель. Он добавил, что в 2023 году его любимым фильмом был «Вонка».

Основатель Telegram признался, что по этой же причине тщательно формирует свой музыкальный плей-лист. В него он не включает песни, в текстах которых описываются неблагоприятные жизненные сценарии. День Дурову нравится начинать с композиций середины прошлого столетия, транслирующих радостное настроение. «Популярные песни, которые проигрываются много раз, могут действовать подобно магическим заклинаниям», — заключил он.

Ранее Дуров заявил, что он начал изучать украинский язык. Он рассказал, что погрузился в него благодаря работе над соцсетью «ВКонтакте». По словам Дурова, позднее он практиковался в изучении украинского с помощью приложения DuoLingo.

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