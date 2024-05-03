Группа «Пикник» выпустила первую после теракта в «Крокусе» песню

Группа «Пикник» выпустила песню «Гитары тихие рыданья» после теракта в «Крокусе»

Рок-группа «Пикник» выпустила первую после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» песню. Об этом коллектив сообщил в своем Telegram-канале.

Композиция получила название «Гитары тихие рыданья». «Премьера! "Гитары тихие рыданья"», — говорится в публикации, в которой дается также ссылка на клип к композиции.

Ранее группа «Пикник» заявила о возобновлении гастрольного тура по России после теракта в «Крокусе».

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом группы, открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.