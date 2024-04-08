Группа «Пикник» возобновила тур по России после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» заявила о возобновлении тура по России после теракта в «Крокусе»

Рок-группа «Пикник» заявила о возобновлении гастрольного тура по России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают «Известия».

Запланированные на апрель выступления коллектива состоятся, уточнили музыканты. На текущей неделе шоу «Пикника» пройдут в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге. Кроме того, артисты допустили расширение городов в туре и посещение Дальнего Востока.

«В этот раз в программе мы применяем для нас абсолютно новую технологию. Можно назвать ее трехмерной какой-то инсталляцией — фигуры, предметы, кажется, что они летают над сценой и залом. Особенно в больших помещениях это впечатляет», — рассказал бас-гитарист группы Марат Корчемный.

Ранее «Пикник» анонсировал первый после теракта концерт в Москве.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом группы, открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.