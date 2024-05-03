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19:33, 3 мая 2024Спорт

Хоккеист «Спартака» раскрыл секрет успеха Овечкина

Игрок «Спартака» Галимов заявил, что секрет успеха Овечкина в профессионализме
Ансель Галимов

Ансель Галимов . Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский форвард московского «Спартака» Ансель Галимов раскрыл секрет успеха соотечественника из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит Metaratings.

По словам игрока, секрет Овечкина состоит в профессионализме и любви к хоккею. «Также он по-особенному относится к своему делу — всем нужно этому поучиться у него. Овечкин служит примером для молодежи», — заявил Галимов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Россиянин является обладателем Кубка Стэнли-2018 и на 41 шайбу отстает от Уэйна Гретцки, удерживающего рекорд по количеству голов в регулярке (894).

Галимов всю карьеру провел в России. К «Спартаку» он присоединился в минувшем году и дошел с командой до второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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      Алексей Гусев
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