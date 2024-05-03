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12:59, 3 мая 2024Бывший СССР

Киев заявил об ожидании решения Европы по военнообязанным украинцам

Подоляк заявил об ожидании решения Европы по военнообязанным украинцам

Фото: Alex Babenko / AP

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ждет решения Европы о дальнейшей судьбе военнообязанных украинцев, которые находятся на территории Европейского союза (ЕС). Об этом он заявил в интервью Delfi.

«Точно нужно общеевропейское решение и мне нравится, что эта дискуссия идет в Европе», — сказал Подоляк. Он убежден, что ЕС и Украина рано или поздно примут оптимальное решение.

По его словам, не стоит обращать внимание на эмоциональную истерику. Подоляк подчеркнул, что одна часть Украины не может быть полностью погруженной в конфликт, а другая находиться где-то и заявлять об ущемлении прав.

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      Кристина Есикова
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