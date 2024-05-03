Мэр затопленного российского города ответил на вопрос об отставке

Мэр затопленного Орска Козупица заявил, что не может сейчас уйти в отставку

Василий Козупица, мэр оренбургского города Орска, пострадавшего от паводков, заявил, что во время затопления уходить в отставку будет «не по-человечески, не по-государственному». Об этом политик сообщил в эфире Первого канала.

Для него, отметил чиновник, сложным моментом был день, когда к нему пришла инициативная группа жителей, высказывавшая личное недоверие. Он отметил, что тот момент был очень эмоциональным.

По его словам, в подобной ситуации легче покинуть пост.

«Но как в такой ситуации уйдешь? Я четко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать, что необходимо для их благоустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному», — пояснил градоначальник.

Ранее перестановки начались в мэрии подвергшегося затоплению Кургана. Так, временно исполняющая обязанности мэра российского города Анастасия Аргышева ушла в отставку. После нее на пост назначили Юлию Гурьянову, однако она пробыла в этой должности несколько дней, затем должность занял Антон Науменко.