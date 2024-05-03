Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 3 мая 2024Россия

Мэр затопленного российского города ответил на вопрос об отставке

Мэр затопленного Орска Козупица заявил, что не может сейчас уйти в отставку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Василий Козупица, мэр оренбургского города Орска, пострадавшего от паводков, заявил, что во время затопления уходить в отставку будет «не по-человечески, не по-государственному». Об этом политик сообщил в эфире Первого канала.

Для него, отметил чиновник, сложным моментом был день, когда к нему пришла инициативная группа жителей, высказывавшая личное недоверие. Он отметил, что тот момент был очень эмоциональным.

По его словам, в подобной ситуации легче покинуть пост.

«Но как в такой ситуации уйдешь? Я четко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать, что необходимо для их благоустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному», — пояснил градоначальник.

Ранее перестановки начались в мэрии подвергшегося затоплению Кургана. Так, временно исполняющая обязанности мэра российского города Анастасия Аргышева ушла в отставку. После нее на пост назначили Юлию Гурьянову, однако она пробыла в этой должности несколько дней, затем должность занял Антон Науменко.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Берлине горит оборонный завод, где производят системы ПВО. Часть города накрыло ядовитым дымом

      Певца Носкова экстренно госпитализировали в Москве

      В Эстонии высказались о блокаде Балтийского моря

      Автомобилистов призвали протирать фары луком

      Названо точное место ликвидации украинского диверсанта под Петербургом

      В Польше оценили российскую гаубицу с «деревянной броней»

      В США назвали сроки поставок военной помощи ВСУ

      Пригожин рассказал о тайно подкармливающих его официантах

      Фитнес-эксперт рассказал о запрещенных при гипертонии тренировках

      Крупный перевозчик остановил ликвидацию бизнеса в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше