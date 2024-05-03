МВД объявило в розыск экс-министра финансов Украины

МВД России объявило в розыск экс-министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и бывшего главу Национального банка Степана Кубива. Это следует из базы данных ведомства.

Отмечается, что оба разыскиваются по статье Уголовного кодекса. По какой именно, не уточняется.

В начале января Следственный комитет России обвинил Шлапака и Кубиву в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. По версии следствия, они в числе прочих принимали решение о начале операции, а также обеспечивали ее финансирование из средств госбюджета.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии.