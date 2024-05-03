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06:40, 3 мая 2024Интернет и СМИ

На «Госуслугах» запустят платформу коммерческих согласий

«Известия»: ЦБ и Минфин запустят платформу коммерческих согласий на «Госуслугах»

Фото: Aleksandra Pogiba / News.ru / Global Look Press

Центробанк и Минцифры России совместно с участниками финансового рынка до конца 2024 года запустят платформу коммерческих согласий (ПКС) на базе портала «Госуслуги». Об этом пишут «Известия».

Благодаря ПКС россияне смогут без дополнительного подтверждения информации о себе получать любые услуги от банков, микрофинансовых организаций, страховых брокеров, а в дальнейшем — магазинов, медицинских учреждений и так далее.

В Центробанке подчеркнули, что данные сведения будут по-прежнему находиться у финансовых организаций. Они будут передаваться с помощью открытых API напрямую от компании к компании при наличии согласия гражданина.

В 2021 году сообщалось, что Центробанк захотел предоставить россиянам возможность защищать свои личные данные, отзывая согласие на их обработку, данное различным компаниям. Инициативу планируется реализовать через специальную платформу согласия на использование коммерческих данных. Участие в ее создании должны принять банки. Ожидается, что доступ к такой платформе получат три стороны: граждане, компании и участники финансового рынка, в первую очередь кредитные организации.

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      Марина Совина
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