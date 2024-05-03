На Украине оценили сокращение рабочей силы

На Украине заявили о сокращении рабочей силы на четверть с 2021 года

Численность рабочей силы среди гражданского населения работоспособного возраста сократилась на Украине в 2023 году более чем на четверть по сравнению с 2021 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национального банка Украины (НБУ).

В материалах отмечается, что половина выбывших сотрудников в возрасте от 15 до 70 лет пришлась на «внешних мигрантов». Среди других факторов, сказавшихся на указанной динамике, в НБУ назвали мобилизацию и демографические потери.

Ранее ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик указывал, что население Украины за последнее время сократилось с 36 до 25 миллионов человек. Согласно оценкам аналитиков, рабочих рук не хватает различным отраслях экономики страны.

Власти Украины, с одной стороны, подчеркивают намерение работать с уехавшими за рубеж гражданами, чтобы противодействовать их ассимиляции, с другой — отказывают украинцам призывного возраста в получении загранпаспорта за пределами страны. По словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, прекращение консульского обслуживания украинских мужчин, проживающих за границей, является шагом для обеспечения справедливости.