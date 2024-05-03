Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 3 мая 2024Экономика

На Украине оценили сокращение рабочей силы

На Украине заявили о сокращении рабочей силы на четверть с 2021 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Численность рабочей силы среди гражданского населения работоспособного возраста сократилась на Украине в 2023 году более чем на четверть по сравнению с 2021 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национального банка Украины (НБУ).

В материалах отмечается, что половина выбывших сотрудников в возрасте от 15 до 70 лет пришлась на «внешних мигрантов». Среди других факторов, сказавшихся на указанной динамике, в НБУ назвали мобилизацию и демографические потери.

Ранее ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик указывал, что население Украины за последнее время сократилось с 36 до 25 миллионов человек. Согласно оценкам аналитиков, рабочих рук не хватает различным отраслях экономики страны.

Власти Украины, с одной стороны, подчеркивают намерение работать с уехавшими за рубеж гражданами, чтобы противодействовать их ассимиляции, с другой — отказывают украинцам призывного возраста в получении загранпаспорта за пределами страны. По словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, прекращение консульского обслуживания украинских мужчин, проживающих за границей, является шагом для обеспечения справедливости.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      В ВСУ рассказали о возможном применении американских истребителей

      Николай Дроздов поедет на Дальний Восток ради своего леопарда

      Ивлеева рассказала о помощи песен Пугачевой в период «отмены»

      В России объяснили отказ Швеции провести расследование по «Северным потокам»

      Губерниев подшутил над отказавшимся ехать на Олимпиаду российскими пловцами

      В Москве объявили погодную опасность из-за заморозков

      Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

      Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

      ООН заявила о росте цен на продовольствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше